Calciomercato Roma, dalla Spagna: Schick si propone al Real Madrid come vice-Benzema

Futuro ancora incerto per Patrik Schick, che aspetta di sapere in quale club giocherà nella prossima stagione. Il ceco, di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Lipsia, sembra destinato a rimanere in Bundesliga anche se la squadra tedesca non sembra intenzionata a pagare i 28 milioni fissati per il suo riscatto. Il Lipsia infatti ha chiesto uno sconto alla Roma, ma l'accordo ancora non è stato raggiunto. E intanto dalla Spagna sembra aprirsi una nuova pista per l'attaccante. Il Real Madrid infatti è da tempo alla ricerca di un vice-Benzema e Schick, tramite il suo agente, si sarebbe proposto ai Blancos.

(Don Balon)