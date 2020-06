Pallotta contro la stampa: la rabbia del presidente nella Roma incredula

IL ROMANISTA - Dalla società filtrano voci che vorrebbero un James Pallotta piuttosto su di giri per le strumentalizzazioni mediatiche a cui la sua società è sottoposta in questo periodo. La Roma è infatti descritta come tormentata dall'interno. Certo i confronti tra i membri della dirigenza non mancano, ed è anche comprensibile visto il rosso di bilancio evidenziato nell'ultimo periodo. Anche l'attesa per il nuovo stadio stressa Pallotta, che dopo l'intervento su Fonseca di ieri tornerà presto a farsi sentire. E come al solito sarà un intervento rumoroso.