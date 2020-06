Nel pomeriggio di oggi la Roma tornerà al lavoro in vista della ripresa contro la Sampdoria fissata per il 24 giugno. Tornerà ad allenarsi individualmente anche Nicolò Zaniolo, che solo due giorni fa si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico al setto nasale. Visita di controllo, invece, per Pau Lopez. Nessuna ricaduta per lo spagnolo, che quindi vuole provare a essere a disposizione già per la sfida contro i blucerchiati.

(gianlucadimarzio.com)

