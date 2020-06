Petrachi vicino al licenziamento, ma intanto la Roma pianifica il mercato: idea di scambio Florenzi-Muriel, in settimana possibile incontro con l'agente di Bustos. Pellegrini vede solo giallorosso

Sembra essersi ormai deteriorato il rapporto tra il direttore sportivo Petrachi e il presidente Pallotta, tanto che per il dirigente salentino c'è la possibilità di un licenziamento per giusta causa: in queste ore starebbe trattando la buonuscita. In attesa di ulteriori sviluppi, e capire quindi chi gestirà il prossimo mercato, in casa giallorossa continuano a circolare notizie riguardo a giocatori che potrebbero partire o approdare alla corte di Fonseca. Tra i calciatori in uscita c'è Florenzi che a fine stagione, di ritorno dal prestito al Valencia, potrebbe essere piazzato altrove: su di lui c'è Fiorentina e Atalanta con la quale c'è la possibilità di imbastire uno scambio con Muriel. Da un ex capitano al capitano del domani, ovvero Lorenzo Pellegrini il quale ha fatto sapere di non voler lasciare i colori giallorossi, rinunciando alla clausola di 30 milioni di euro. Intanto Pau Lopez, secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, viene accostato a Tottenham, Chelsea e West Ham. In entrata, tra i nomi nel mirino della Roma, c'è il centravanti del Talleres Bustos: il procuratore dell'argentino ha rivelato che in settimana potrebbe avere un incontro con il club giallorosso.

