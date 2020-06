Calciomercato Roma, ag. Bustos: "Ancora nessuna offerta dai giallorossi, ma potrebbe esserci un incontro in settimana"

ROMAPRESS.NET - Ignacio Campo, agente del giocatore argentino Nahuel Bustos, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale giallorosso in cui ha parlato della possibilità di una trattativa tra la Roma e il giocatore. Voci di mercato parlavano di un forte interessamento per l'attaccante, che non è stato negato dal suo procuratore. Queste le sue parole: "Molti club sono interessati a lui, ma la Roma non ha ancora fatto un’offerta ufficiale al Talleres. Potrebbe esserci un incontro nel corso della settimana. Se siamo fiduciosi di chiudere l’operazione? Ancora non lo sappiamo, c’è una trattativa".

