Sambenedettese, il presidente Serafino sogna De Rossi in panchina: "Gli piace la tifoseria"

Il sogno di Daniele De Rossi è quello di sedere un giorno sulla panchina della Roma, come ha affermato in un'intervista rilasciata a Sky Sport un paio di mesi fa. Ma prima, come ha ammesso lo stesso ex capitano giallorosso, «c'è un percorso di crescita da fare» che sarebbe potuto iniziare prendendo in eredità la panchina della Primavera di papà Alberto che però, probabilmente, prolungherà ancora la sua permanenza al timone della squadra dei giovani giallorossi. Intanto in Serie C c'è chi sogna di vederlo come allenatore della propria squadra. Si tratta del neopresidente della Sambenedettese Domenico Serafino il quale, al termine della conferenza stampa svoltasi ieri, avrebbe confidato al portale sportivo, a microfoni spenti, che gli piacerebbe vedere l'ex 16 giallorosso sulla panchina della Sambenedetese, anche se sa che è una speranza che difficilmente potrà diventare realtà. «Daniele mi ha confidato che la tifoseria della Sambenedettese gli piace molto» le parole del patron del club marchigiano. Ma De Rossi aveva confessato la sua ammirazione per la tifoseria della squadra di San Benedetto del Tronto già due anni fa, dopo il ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool. «Mi piace la Sambenedettese in Serie C, perché hanno dei tifosi che credono in quello che vedono e questo mi fa effetto» aveva dichiarato l'ex centrocampista di Ostia ai microfoni di Fox Sports.

(Tuttosamb.it)