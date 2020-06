Mkhitaryan: "Vorrei restare alla Roma". Petrachi: "Mercato? Tutti aspettano". Mercoledì intervento al naso per Zaniolo. Figc: playoff e playout in caso di nuovo stop

In attesa di tornare in campo, Henrix Mkhitaryan non ha dubbi: il suo desiderio è quello di rimanere ancora a Roma. Lo ha affermato lo stesso armeno in un'intervista, affermando però che non dipenderà solo da lui. Intanto il ds Petrachi, per il momento, chiude ogni discorso mercato: "Tutti aspettano, nessuno fa una prima mossa anche se il giocatore ha fatto bene".

Mentre prosegue il suo recupero dall'infortunio al crociato, per Nicolò Zaniolo si prospetta una nuova operazione, questa voltea di tutt'altra portata. Il talento giallorosso, infatti, mercoledì si sottoporrà ad un piccolo intervento al naso.

Giornata importante, infine, per il calcio italiano. Il Consiglio della Figc, infatti, ha approvato playoff e playout in caso di nuovo stop al campionato. Algoritmo piano C.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - ROMA, LE TRE VIE DI PALLOTTA PER SALVARE LA SOCIETÀ

FOTO - STRISCIONI CONTRO PALLOTTA A TRIGORIA E ALL'EUR

ZANIOLO, MERCOLEDÌ PICCOLO INTERVENTO AL NASO. DALLA PROSSIMA SETTIMANA RIENTRO IN GRUPPO

PETRACHI: "GRANDE VOGLIA E CATTIVERIA NEI PRIMI ALLENAMENTI, ORA DEVO FAR CAPIRE CHE IL CAMPIONATO È VICINO. MERCATO? TUTTI ASPETTANO..."

MKHITARYAN: "VORREI RESTARE ALLA ROMA PER I PROSSIMI ANNI, MA STA AI CLUB TROVARE UN ACCORDO" (VIDEO)

CONSIGLIO FIGC: MERCATO AL VIA IL 1° SETTEMBRE. CHIUSURA IL 5 OTTOBRE

FIGC, UFFICIALE: PLAYOFF E PLAYOUT IN CASO DI NUOVO STOP, ALGORITMO ULTIMA SPIAGGIA. SANZIONI FINO ALL'ESCLUSIONE DEL CAMPIONATO PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE

SERIE A FEMMINILE, CAMPIONATO SOSPESO E TITOLO NON ASSEGNATO. JUVE E FIORENTINA IN CHAMPIONS. ROMA AL QUARTO POSTO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: PEDRO NON VUOLE PROLUNGARE IL CONTRATTO CON IL CHELSEA PER TERMINARE LA STAGIONE

