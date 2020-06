Zaniolo sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e mercoledì si sottoporrà ad un piccolo intervento al naso previsto da tempo. Grazie a questa operazione, il giovane talento potrà risolvere l'ipertrofia dei turbinati e migliorare nella respirazione, come riferisce il giornalista Angelo Mangiante. Per lui, 2-3 giorni di stop prima di riprendere il lavoro: dalla metà della prossima settimana è previsto il rientro in gruppo.

(Sky Sport)