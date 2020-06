PETRACHI: "Grande voglia e cattiveria nei primi allenamenti, ora devo far capire che il campionato è vicino. Mercato? Tutti aspettano..."

SKY SPORT - Protagonista del programma "Il calciomercato che verrà", in onda sull'emittente sportiva, il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha raccontato il lavoro della squadra a Trigoria, a pochi giorni dalla ripresa della Serie A, e come sarà il prossimo mercato: "Soprattutto i primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po' così, quindi devo far capire che ci stiamo avvicinando al campionato. All’inizio è stato molto bello stare insieme e ritrovarsi. Siamo una famiglia, ma dei figlioli ogni tanto uno ti scappa, uno esce…". "Mio padre mi diceva sempre di amare chi mi fa piangere e non chi mi fa ridere - prosegue nell'intervista che andrà in onda domani integralmente - . Mercato? Tutti aspettano, nessuno fa una prima mossa anche se il giocatore ha fatto bene".