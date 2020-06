Non solo decisioni sui cosiddetti piani B e C in caso di nuova e definitiva sospensione del campionato. Stando a quanto riportato sul sito dell'esperto di calciomercato, nel corso dell'odierno Consiglio Federale della FIGC sarebbe stata presa una decisione definitiva anche in merito alle date della prossima sessione di acquisti e cessioni per i club italiani. Come circolato nei giorni scorsi, gli scambi rimarranno aperti dal primo settembre al 5 ottobre.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE