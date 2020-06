Consiglio Figc, Serie A: playoff e playout in caso di stop. Algoritmo piano C

Il Consiglio federale ha approvato i playoff e playout in caso di nuovo stop al campionato, che riprenderà il prossimo 20 giugno, l'algoritmo diventa il piano C. Passa, dunque, la linea del presidente Gravina. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A), il Consiglio Federale della Figc ha approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato, dunque playoff e playout. In caso di ulteriore necessità, l'algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni.

(Sky Sport)