La carica di Zaniolo dopo l'intervento al naso: "Farò i buchi in campo". Mercato: Pedro aspetta la Roma, summit tra Fienga e l'agente di Pellegrini

Intervento riuscito per Nicolò Zaniolo, che nella giornata di oggi si è sottoposto ad un'operazione al setto nasale. Il classe '99 è già pronto e carico per tornare in campo: "Giuro, farò i biuchi"; ha detto su Instagram. Intanto si pensa anche al mercato. Il nome principale resta quello di Pedro, che nonostante le offerte da Spagna e Inghilterra vuole aspettare i giallorossi. Altra situazione da risolvere quella legata al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, oggi c'è stato un primo incontro a Trigoria tra l'agente e Guido Fienga.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - TUTTI I DUBBI DI PETRACHI

LOPETEGUI: "CONSIDERO LA ROMA UNA SQUADRONE PIENO DI GRANDI GIOCATORI E CON UN ALLENATORE CHE HO SEMPRE SEGUITO"

CALCIOMERCATO ROMA, SU UNDER CI SONO JUVENTUS, NAPOLI E DUE CLUB DI PREMIER

CALCIOMERCATO ROMA, AG. MANDRAGORA: "A GENNAIO I GIALLOROSSI HANNO FATTO UN SONDAGGIO PER IL GIOCATORE"

ZANIOLO: INTERVENTO AL NASO TERMINATO. IL GIALLOROSSO: "GIURO CHE FARò I BUCHI IN CAMPO"

CALCIOMERCATO ROMA, GALATASARY E LEVANTE SU CETIN. I GIALLOROSSI CHIEDONO 8-10 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PASTORE-GALAXY, IL TECNICO SCHELOTTO SPINGE PER L'ACQUISTO

CALCIOMERCATO ROMA, PER PEDRO OFFERTE DA LIGA E PREMIER MA LUI ASPETTA I GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: SUMMIT A TRIGORIA TRA FIENGA E L'AGENTE DI PELLEGRINI. INTER, PSG E CHELSEA ALLA FINESTRA

LR24