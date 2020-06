Calciomercato Roma, su Under ci sono Juventus, Napoli e due club di Premier League

La Roma sul mercato in uscita potrebbe veder partire Under. Nella giornata di ieri infatti sembra sia stato formulato il prezzo ufficiale di mercato del giocatore turco, che si aggira intorno ai 30 milioni. Come riportato da Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it, sul giocatore sarebbe forte l'interesse di Juventus, Napoli e due club di Premier League, con la Roma che vorrebbe vendere il prima possibile per registrare una plusvalenza da mettere a bilancio.