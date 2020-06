Calciomercato Roma: per Pedro offerte da Liga e Premier, lo spagnolo aspetta i giallorossi

Pedro Rodriguez Ledesma aspetta la mossa della Roma. Secondo le ultime indiscrezioi di mercato il club giallorosso è in pole per l’acquisto a parametro zero dell’attaccante spagnolo del Chelsea, che dopo mesi di corteggiamento da parte di Petrachi viene descritto come convinto e affascinato dall'avventura in Serie A.

La Roma ha messo in stand-by la trattativa, in attesa di definire alcune cessioni. Intanto, all'ex Barcellona continuano ad arrivare offerte. C'è stato nei giorni scorsi un sondaggio del Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi e si sono fatti avanti anche alcuni club di Premier.

(calciomercato.it)