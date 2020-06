Mert Cetin non piace solo in Italia, ma anche all'estero. Il difensore turco della Roma è da tempo nelle mire del Galatasaray, ma ora c'è da registrare anche l'interesse del Levante. Come riporta il sito specializzato in calciomercato, la volontà del club capitolino sarebbe quella di darlo in prestito ed è la soluzione più plausibile al momento a meno di offerte irrinunciabili.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE