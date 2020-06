DaGrosa: "Roma tra i club valutati. E' solo una delle opzioni di Pallotta". Carles Perez: "Qui anche grazie a Fonseca". Mercato: spunta Ricardo Rodriguez

In casa giallorossa, da ieri, sul fronte societario circola il nome di Joseph DaGrosa, ex presidente del Bordeaux: "Posso confermare che l'AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare. Penso che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dai nostri amici della stampa italiana. Sono sicuro che abbia molte opzioni e siamo solo una di quelle che sta prendendo in considerazione", ha dichiarato sulle voci legate al club capitolino.

In ottica calciomercato, invece, Petrachi punta Biraghi in caso di addio di Spinazzola e spunta anche il profilo di Ricardo Rodriguez. Carles Perez, infine, assicura: "Ho tantissima voglia di tornare in campo, di indossare la maglia della Roma e di cercare di fare il mio meglio". E riserva parole al miele per il tecnico Fonseca: "Se sono qui è anche grazie alla fiducia che mi ha dimostrato sin dalla prima volta che ci siamo sentiti".

