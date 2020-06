Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: lo United vuole cedere Smalling a titolo definitivo

Il Manchester United vuole far cassa, e per raggiungere lo scopo punterebbe a cedere Chris Smalling a titolo definitivo. Questo è quanto riportato dal quotidiano londinese. Dall'altro lato c'è la Roma, che preferirebbe trattenere il difensore con un'operazione a costi contenuti, magari rinnovando il prestito per un altro anno. La situazione Coronavirus, però, inciderà anche sul calciomercato e allora non si escludono colpi di scena, con i Red Devils che potrebbero rivedere al ribasso le proprie pretese.

(Evening Standard)