Dopo anni difficili al Milan, lo scorso gennaio Ricardo Rodriguez si è accasato in prestito agli olandesi del PSV. Come scrivono dall'Olanda, però, sembra che il club biancorosso non sia nelle condizioni di riscattare il terzino sinistro per via della crisi post Coronavirus. Lo svizzero tornerà quindi il Milan, che a sua volta gli cercherà un'altra sistemazione. In Italia ci pensa il Napoli ma anche la Roma, alla ricerca di un vice Kolarov.

