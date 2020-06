As Roma: 30 milioni da crediti ceduti alla TopCo di Pallotta per supportare il fabbisogno finanziario (COMUNICATO UFFICIALE)

Nuove manovre finanziarie nella Roma, come annunciato in un comunicato ufficiale diffuso dal club giallorosso. Questa una parte della nota nella quale si rende noto che sono stati ceduti "crediti futuri “pro-soluto” mediante la sottoscrizione di un contratto denominato “Purchase and Sale Agreement” tra AS Roma, in qualità di cedente, e NEEP, in qualità di cessionario, per un valore complessivo di crediti ceduti fino ad un massimo di Euro 30.000.000,00". Questo il :

(asroma.com)