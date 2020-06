A Trigoria la Roma alza i ritmi e si schiera contro il razzismo. Zaniolo scalpita, Nainggolan sogna il ritorno. In arrivo il 2002 Suf Podgoreanu

Dal 20 giugno in campo la Serie A, il 24 tocca alla Roma contro la Sampdoria. E la squadra, agli ordini di Fonseca, ha cominciato ad alzare i ritmi in vista della ripresa: è andata in scena nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" una partita di due tempi da 30 minuti ciascuno. Unici assenti Pau Lopez, Perotti e Zaniolo, che scalpita per rientrare ("Tra poco"). Bel gesto a Trigoria: la rosa giallorossa, prima della seduta odierna, si è inginocchiata contro il razzismo e in onore di George Floyd, afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio durante un arresto a Minneapolis.

Radja Nainggolan, ora di proprietà dell'Inter e in prestito al Cagliari, sogna il ritorno in giallorosso: il belga sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio, ma la Roma non prende in considerazione l'ipotesi. Infine, è in arrivo - come raccontato in esclusiva dalla redazione de LAROMA24.IT - l'attaccante classe 2002 Suf Podgoreanu.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA, IL TIFO RINGHIA. MA PALLOTTA ORA CERCA ALTRI EREDI

IL TEMPO - NAINGGOLAN CUORE GIALLOROSSO

INSTAGRAM, JESUS IN GINOCCHIO PER FLOYD E CONTRO IL RAZZISMO: "SENZA BARRIERE, SENZA VIOLENZA". MESSAGGI ANCHE DI DZEKO, DIAWARA E VERETOUT

ESCLUSIVA LR24.IT - CALCIOMERCATO ROMA: IN ARRIVO SUF PODGOREANU, ATTACCANTE CLASSE 2002

TRIGORIA: ROMA IN GINOCCHIO PER FLOYD

GASPORT - ROMA, NAINGGOLAN NON TORNA. PERO' I TIFOSI NON SMETTONO DI SOGNARLO

VIDEO - ZANIOLO CORRE VERSO IL RIENTRO: "TRA POCO"

GASPORT - LA ROMA INIZIA A FARE SUL SERIO: PARTITA DI UN'ORA SOTTO GLI OCCHI DI FONSECA

LR24