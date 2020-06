Il sogno dei tifosi è destinato a rimanere tale: Radja Nainggolan non tornerà alla Roma. Il centrocampista belga farebbe di tutto, compreso ridursi l'ingaggio, e anche la famiglia ne sarebbe felicissima, ma il club giallorosso non prende in considerazione l’ipotesi. La gente è affezionata a Nainggolan, ma non ci sono le condizioni - economiche e tecniche - per un suo ritorno nella capitale. I tifosi, però, sui social gli chiedono continuamente di tornare.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE