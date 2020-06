Instagram, Juan Jesus in ginocchio per George Floyd e contro il razzismo: “Senza barriere, senza violenza“ (FOTO)

Anche il difensore della Roma Juan Jesus si schiera contro il razzismo dopo l'ennesimo episodio che ha coinvolto gli Stati Uniti, con la morte di George Floyd per asfissia causata da un poliziotto. “A mio figlio Dudù, a mia figlia Sofia. Il più grande insegnamento che possiamo passarci l'un l'altro, come un testimone, è che in questo Mondo siamo tutti insieme. Senza barriere, senza violenza. Senza razzismo“. ha scritto il brasiliano su Instagram postando una foto di lui in ginocchio in ricordo del ragazzo di colore scomparso