La Roma inizia a fare sul serio: partita di un’ora sotto gli occhi di Fonseca

In vista della ripresa del campionato, la Roma di Paulo Fonseca ha iniziato ad alzare i ritmi. Il tecnico portoghese nell'allenamento di oggi pomeriggio ha diviso i giocatori in due gruppi, bianchi e rossi, che si sono sfidati in una partita vera di un'ora, in due tempi da 30 minuti. Osservati speciali sono stati Pastore, Diawara e Zappacosta, reduci da infortuni. In mediana Diawara-Veretout da una parte, Villar-Cristante dall'altra. Test importante anche per Ibanez, provato in coppia con Smalling. Assenti Zaniolo, Pau Lopez e Perotti.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE