Per la Roma spunta la pista araba. Pastore e Jesus: "Vogliamo restare"

Dopo il raffreddamento della pista Friedkin, Pallotta sta provando a percorrere nuove strade per cercare nuovi investitori interessati alla Roma. L'ultimo nome è quello del principe saudita bin Salman, che si era già interessato al club giallorosso nel 2018. Attualmente si tratta solo di un'ipotesi, ma quello di bin Salman è il primo nome ad essere accostato alla Roma dopo il blocco della trattativa con Friedkin.

Intanto Pastore giura fedeltà ai colori giallorossi, dicendosi intenzionato ad onorare tutti e tre gli anni previsti ancora dal suo contratto: "Vorrei terminare i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e poi tornare in Argentina al Talleres. Non ci sono altre squadre argentine con cui mi vedo. Sono quattro anni che ricevo offerte dalla Cina, ma non mi interessano". Parole d'amore anche da parte di Juan Jesus: "Ancora devo fare tante cose per questa Società e mi piacerebbe rimanere qui veramente per tanti anni perché sto bene, la mia famiglia anche, mio figlio è nato qui, non ho un motivo per andare via".

