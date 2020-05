KLUIVERT: "I tifosi della Roma darebbero tutto per il club, per loro è una questione di vita o di morte"

Justin Kluivert, attaccante della Roma, tramite un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha raccontato il suo rapporto con la città e con i tifosi giallorossi, che considera speciali. Queste le parole dell'olandese:

Sulla nomina al Pallone d’Oro

Felice di essere stato nominato per il Pallone d’oro Under 21. E’ stato qualcosa di pazzesco. Se si vede chi lo ha vinto, anche se io non ne faccio parte, anche solo esserne parte è stato fantastico. Ci sono stati talmente tanti giocatori di talento, farne parte è stato incredibile. Le cose che raggiungi sono obiettivi che ti fanno diventare sempre più grande. E’ stato un momento bellissimo della mia vita. Grazie per l’opportunità. Forse un giorno lo vincerò, è il mio sogno.

Sul rapporto con i tifosi

Le persone vogliono farsi le foto con te. E tu diresti ‘Perché??. E’ incredibile. E’ anche un modo per farti vedere che stai facendo bene, che fai qualcosa che loro amano. Fare le foto con loro è qualcosa di speciale.

Qual è la differenza tra giocare all’Ajax e alla Roma?

Qui ti senti come se fosse una questione di vita o di morte. I tifosi morirebbero per la squadra e fanno di tutto per lei. Questa è la sensazione che ho qui.E’ diverso dall’Olanda. Lì anche sono grandiosi ma credo che la differenza sia proprio che qui farebbero veramente di tutto. Questo è quello che senti durante ogni partita. E’ incredibile. C’è sempre il loro supporto, in alcuni match di più, ma tutto il pubblico è lì. L’anima in ogni partita. Questo ti da anche la motivazione di farlo non solo per te, ma anche per loro. Li vedi mettere il loro cuore e la loro anima nella squadra. E’ bello vederlo in ogni partita. Questo è quello che ti da la carica, ti da ancora più energia.

Su Ronaldo

Per me Ronaldo, dentro e fuori dal campo, è la persona: come si muove, come fa le cose nella giusta maniera, sui social media. Anche perché oggi i social media sono molto importanti. Lui ha 3 milioni di followers, è pazzesco. Tutte le persone lo guardano. Se sei Ronaldo o Messi combatti sempre per raggiungere il tuo obiettivo, riuscendo a tirare sempre il meglio da loro stessi ed essere i migliori di sempre. Non solo perché sono dei grandi giocatori, ma anche perché per 14 anni si sono resi protagonisti ai livelli più alti. Ho giocato contro Ronaldo, è stato divertente. All’inizio del match giocavo a destra e lui a sinistra, eravamo faccia a faccia. Mi ha detto: “Tuo padre è alto, tu sei un po’ più basso”. E io gli ho detto che aveva ragione. Mia madre è un po’ più piccola.

Sul pre-match

Il giorno prima che giochiamo sai già chi scende in campo e lo devi accettare. Trenta minuti prima dell’inizio dici ‘Ok, giocheremo così’. Questo è il mio secondo anno e sono fresco. E’ già un anno e 7 mesi che sono qui mmi sto godendo ogni momento e vorrei rimanere ancora di più. Vedremo.