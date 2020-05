LIVE - Coronavirus, FIGC: pool per verificare il rispetto dei protocolli sanitari. Beckenbauer: "Porte chiuse? Per qualche giocatore sarà un vantaggio"

La Serie A ha proposto di tornare in campo il 13 giugno, con l'idea anche di concludere la Coppa Italia, mentre per le coppe europee l'ipotesi è ripartire il 6 agosto. Dal 18 maggio, intanto, via libera agli allenamenti collettivi (in casa Lazio, invece, in scena già alcune partitelle "nascoste"). Tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport e del calcio in particolare:

12.20 - In Inghilterra si dibatte sulle date della ripresa della Premier League e aumenta il partito degli scettici: i pareri sono discordanti e José Mourinho è fra quelli che mettono in risalto le problematiche relative alla condizione atletica dei calciatori. Molti di loro manifestano la propria preoccupazione e chiedono risposte prima di tornare ad allenarsi, in seguito alla richiesta di firmare un desclaimer nel caso in cui uno di loro, o un loro familiare, si ammalino. A proposito di Mourinho, il Daily Star gli dedica un titolo: «No way says José», ossia «In nessun modo», attribuendo il diniego al tecnico del Tottenham. Il Daily Express, invece, apre con una foto di Mourinho e con la frase: «Non così in fretta».

12.15 - "La FIGC ha attivato da oggi un pool ispettivo della Procura Federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo. Il pool, alle dirette dipendenze del Procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici ad oggi individuali e dal ‪18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati", si legge nella nota ufficiale della Federcalcio in merito al protocollo medico a cui la squadre devono far riferimento per svolgere gli allenamenti.

12.10 - Anche Maurizio Sarri ha varcato questa mattina i cancelli della Continassa, dove i giocatori della Juventus continuano ad alternarsi sul campo di allenamento. L'allenatore dei bianconeri seguirà i lavori in prima persona, nell'attesa che da lunedì comincino i lavori con tutto il gruppo.

11.15 - «Giocare in questa nuova situazione sarà l'occasione giusta per quelli che chiamo 'campioni del mondo in allenamento'. Ho visto tanti giocatori che in allenamento durante la settimana erano brillanti e poi il giorno della partita, con gli spalti pieni, non riuscivano a dominare i nervi». Lo dice il dirigente del Bayern Monaco, Franz Beckenbauer, in merito al calcio a porte chiuse al tempo del coronavirus. «Tutti questi calciatori potranno approfittare delle porte chiuse. Ci potranno essere delle sorprese. La Bundesliga potrà scoprire nuovi giocatori», aggiunge. «Con le porte chiuse se sei allo stadio, ti manca l'atmosfera, ma se guardi la partita in tv, cosa cambia? In marzo ho visto Juventus-Inter. Una sfida vivace, attraente. Veramente», conclude Beckenbauer.

10.10 - Al quotidiano Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato della possibile ripresa del campionato:

Volete continuare il campionato solo per interesse personale?

«Chi lo dice non ha capito niente. Ci sono ancora 36 punti in ballo e la Lazio non è così egoista o sciocca. Ma sappiamo che il calcio dà da vivere a 370 mila persone, se si ferma sarà il fallimento per tanti e l'Italia perderà pezzi di storia non solo sportiva. Sarà un disastro sociale. Fermarsi adesso vuol dire, quasi certamente, non ripartire neanche a settembre: molti mesi di inattività sarebbero allucinanti».

Tanti rischi, molta confusione e un ministro dello sport che rema contro: perché?

«Non posso pensare che il signor Spadafora sia così irresponsabile da farlo apposta, ma di certo esistono governi in Europa che vogliono aiutare il calcio: la Germania, la Spagna, l'Inghilterra. In Italia non è così, e neppure in Francia dove hanno bloccato tutto in via definitiva: e io penso che il governo francese perderà molte cause civili con i club. Evitiamo un'estate in tribunale anche noi. Ci stanno prendendo in giro, queste continue complicazioni sono ridicole. Siano più chiari, oppure le conseguenze si riveleranno enormi: economiche, sociali, sportive e psichiche».

Crede che il protocollo sanitario tedesco sia il migliore?

«Senza dubbio. Controlli a tappeto e se c'è un positivo si isola lui, non l'intero gruppo. Si gioca, e se poi qualcuno decide di tornare a casa può farlo, ma pagando di tasca propria i test settimanali per sé e i suoi famigliari. Alla Lazio, dopo gli esami sierologici siamo risultati tutti negativi e nessun giocatore si mai allontanato da Roma»

