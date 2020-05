Ok del Cts agli allenamenti collettivi. Spadafora: "Se i contagi continuano a calare si può ripartire il 13 giugno. Il 28 maggio la decisione". Totti: "Sarei potuto essere ancora utile alla Roma"

Giornata importante per il futuro del calcio italiano: il CTS, infatti, ha dato l'ok agli allenamenti collettivi, accettando il protocollo presentato da Serie A e FIGC. Intanto il Ministro Spadafora, per il 28 maggio, ha convocato una riunione con Gravina, Dal Pino e tutte le altre componenti del sistema calcio per decidere sulla ripresa del campionato. Sempre il Ministro ha aperto alla data del 13 giungo.

In chiave Roma ha invece parlato Francesco Totti, che si è raccontato ai media spagnoli. Il club giallorosso, infine, sembra aver trovato un accordo con il Lipsia per il riscatto definitivo di Patrick Schick da parte del club tedesco.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

GASPORT - ZANIOLO È TORNATO. ROMA, ADESSO PUOI SORRIDERE: IL PREDESTINATO TIRA IN PORTA. PAPà IGOR: "A TRIGORIA DEVONO FRENARLO"

IL MESSAGGERO - REBUS RIPARTENZA, SOLUZIONE PLAYOFF

IL SOLE 24 ORE - DUBBI SULLA CONTINUITÀ: DURO AUTOGOL DI AS ROMA

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO VICINO PER LA CESSIONE DI SCHICK AL LIPSIA

TOTTI: "SAREI POTUTO ESSERE ANCORA UTILE ALLA ROMA. MONCHI? È STATO MAL CONSIGLIATO" (VIDEO)

SPADAFORA: "SE I CONTAGI CONTINUANO A CALARE, SERIE PUÒ RIPARTIRE IL 13 GIUGNO"

LIVE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS

CALCIOMERCATO ROMA, AG. PASTORE: "JAVIER VUOLE RIMANERE IN GIALLOROSSO"

SERIE A, ARRIVA L'OK DEL CTS: AL VIA GLI ALLENAMENTI COLLETTIVI

SPADAFORA: "IL 28 MAGGIO DECIDEREMO SULLA RIPRESA DELLA SERIE A"

LR24