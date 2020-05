Calciomercato Roma: accordo vicino per la cessione di Schick al Lipsia

Lipsia e Roma sono nella fase decisiva della trattativa per il riscatto di Schick. L’attaccante, che un anno fa era stato valutato a Trigoria 29 milioni (nel 2017 il costo del cartellino era di 42), adesso potrebbe essere venduto in Germania per qualcosa in meno. La Roma, infatti, è disposta a scendere fino a 24-25 milioni, purché il Lipsia li paghi in un’unica soluzione. La base dell’accordo è questa, ci stanno lavorando i dirigenti romanisti e tedeschi, oltre a Pavel Paska, l’agente di Schick. Il giocatore, d’altronde, ha espresso la sua volontà da tempo: vuole restare al Lipsia, come dimostrano le sue parole quando parla degli obiettivi ancora da raggiungere in questa stagione: "Dobbiamo concentrarci per qualificarci in Champions, senza dubbio. Il titolo? Abbiamo sette punti dal Bayern, è dura. E poi c’è la Champions di quest’anno, siamo ai quarti, ma non c’è in tutta Europa la stessa situazione della Germania, per cui penso che sarà difficile finire la coppa, anche se tutti lo vorremmo".

