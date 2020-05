Spadafora: "Il 28 maggio decideremo sulla ripresa della Serie A"

RAI 2 - Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso dell'edizione del tg, ha parlato del via libera agli allenamenti collettivi e della ripresa del campionato: “Ho convocato una riunione il 28 maggio alle 15 con presidente Gravina, Dal Pino e tutte le altre componenti perché giovedì prossimo saremo nelle condizioni di avere tutti i dati a disposizione per decidere se e quando ripartirà il campionato. Il 28 maggio decideremo”.

La notizia dell’ok del CTS?

Mi sembra un’ottima notizia cosi gli allenamenti potranno riprendere. La FIGC è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta. Ci sono dei chiarimenti anche sui tempi di quarantena e di isolamento di eventuali giocatori. Si raccomanda la necessità che i tamponi non vadano a incidere sulla necessità dei cittadini.

Non ci sarà la quarantena per tutta la squadra…

Si esatto. Ci siamo potuti arrivare perché oggi la situazione ci consente di rivedere queste regole in senso migliorativo. E’ giusto che in un momento in cui tutti gli italiani hanno delle condizioni di ripartenza, anche il calcio possa riprendere in sicurezza.