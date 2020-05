Il voto per lo Stadio si avvicina e si riapre la pista Friedkin. Fissato il 31 agosto come termine ultimo per la stagione

Passi in avanti sul fronte Stadio della Roma. Il voto in aula infatti è sempre più vicino, nei prossimi giorni dovrebbe svolgersi la riunione tecnica finale prima di sottoporre tutti i documenti all'attenzione della Sindaca, atto che precede il voto in Consiglio comunale. Novità anche sul fronte societario: sembra infatti riaperta la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club. Ieri infatti ci sarebbe stata una breve telefonata tra i due imprenditori in cui entrambi si sono impegnati a scambiarsi nuovamente le informazioni necessarie per la cessione del club, a cifre diverse da quelle concordate prima della pandemia.

Sembra vicina a sbloccarsi anche la situazione del campionato di Serie A: il Consiglio Federale di oggi che h ainfatti esteso la chiusura della stagione 2019-20 al 31 agosto, con la Serie A che potrebbe così andare avanti fino al 20 agosto nel caso in cui dovesse arrivare il via libera dal Governo.

