Trigoria: Fonseca concede un giorno di riposo. Si riparte domani con gli allenamenti di squadra

La Roma nella giornata di oggi non scenderà in campo a Trigoria per sostenere l'ultimo giorno degli allenamenti individuali. Infatti il tecnico giallorosso Fonseca ha concesso alla squadra una giornata di riposo, fissando per domani il ritrovo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini, dove finalmente i giocatori potranno tornare ad allenarsi in gruppo, vista l'approvazione nella giornata di ieri del nuovo protocollo presentato dalla commissione medica della FIGC e approvato dal Comitato tecnico Scientifico.

