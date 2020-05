LIVE - Coronavirus, in corso il consiglio federale in FIGC: c'è la volontà di portare a termine i campionati

Dopo il via libera agli allenamenti collettivi da parte del CTS, altra giornata chiave per il futuro del calcio italiano. Nella giornata di oggi, infatti, si è svolto il consiglio federale in FIGC con tutte le componenti del calcio. Qui tutti gli aggiornamenti:

14:00 - Filtrano le prime indiscrezioni dopo il consiglio Federale. Da quello che trapela, come fa sapere l'emittente satellitare, tutte le componenti hanno concordato la volontà di portare a termine i campionati di Serie A, B e C. Stop, invece, ai campionati dilettantistici.

(sky sport)

12:00 - Al via il Consiglio Federale in FIGC. Tutti i protagonisti attesi saranno collegati in video-call, ad esclusione del presidente Gravina, dei consiglieri romani (Lotito e Ghirelli) e di Sibilia, che sono presenti fisicamente.