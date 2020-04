Piano Roma per la ripresa e tamponi ai giocatori. Dirigente Friedkin Group: "Il Coronavirus ha cambiato tutto ma l'affare non è saltato". E Villar svela una videochiamata tra squadra e Pallotta

Con il mondo del calcio che continua ad immaginare scenari per l'eventuale ripresa, anche la Roma studia la ripartenza: tamponi ai giocatori e allenamenti in piccoli gruppi a Trigoria dal 4 maggio, in attesa di nuove decisioni del governo. Mentre Diego Perotti ha ricordato l'emozione del gol al Genoa nel giorno dell'addio di Francesco Totti ("Sensazione che non ho mai provato prima"), il giovane Gonzalo Villar ha raccontato l'arrivo alla Roma ("Dzeko è spettacolare, mi ha impressionato") e ha svelato una videochiamata tra squadra e presidente Pallotta.

Intanto, un dirigente del Friedkin Group è tornato a parlare della trattativa per l'acquisto della società, rallentata dalla pandemia: "L'interesse rimane. Ovviamente alcune decisioni importanti dovranno essere prese a breve e questo sarà fatto, ma dire che l'accordo è 'morto' è sbagliato". Infine, capitolo mercato: spunta l'ipotesi di uno scambio con la Fiorentina tra Spinazzola e Biraghi.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA ROMA RESTA IN VENDITA

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI SCAMBIO SPINAZZOLA-BIRAGHI CON LA FIORENTINA

CORONAVIRUS: TUTTE LE NOTIZIE DELLA GIORNATA

VIDEO - L'ANALISI TATTICA DI NUNO CAMPOS, SECONDO DI FONSECA

CESSIONE AS ROMA, UN DIRIGENTE DEL GRUPPO FRIEDKIN: "IL VIRUS HA CAMBIATO TUTTO MA E' SBAGLIATO DIRE CHE L'AFFARE E' SALTATO"

VILLAR: NON MI SAREI MAI ASPETTATO DI ARRIVARE ALLA ROMA. DZEKO E' IMPRESSIONATE" - E POI LASCIA LA DIRETTA: "IL PRESIDENTE PALLOTTA VUOLE VEDERE LA SQUADRA"

PEROTTI: "LA SENSAZIONE DEL GOL AL GENOA NON L'AVEVO MAI PROVATA PRIMA. DEVO MIGLIORARE NEI CROSS"

GAZZETTA.IT - LA ROMA SI PREPARA: TAMPONI AI GIOCATORI E ALLENAMENTI DAL 4 MAGGIO

LR24