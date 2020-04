Calciomercato Roma: ipotesi scambio Spinazzola-Biraghi con la Fiorentina

Durante la prossima sessione di mercato potrebbe aprirsi un asse Roma-Firenze. La Fiorentina infatti è da tempo interessata a Florenzi, ma quello per il terzino attualmente in prestito al Valencia potrebbe non essere l'unico affare in ballo tra le due società. L'ultima idea nata in casa Viola sarebbe quella di girare Biraghi ai giallorossi - se il giocatore dovesse rientrare dall'Inter - in cambio di Spinazzola. Se l'affare dovesse andare effettivamente in porto si tratterebbe di uno scambio di prestiti senza obbligo di riscatto fino a giugno 2021.

(La Nazione)