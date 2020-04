La Roma si prepara: tamponi ai giocatori e allenamenti dal 4 maggio

La Roma si prepara a ripartire. La società giallorossa, infatti, ha iniziato ad effettuare i primi tamponi ai propri calciatori e ai loro familiari e ha contribuito all’allestimento del reparto Covid-19 del Campus Biomedico, dove è cominciata la sperimentazione del protocollo di sicurezza a cui gli atleti dovranno sottoporsi per il ritorno all’attività agonistica. Il club studia anche il piano di ripresa degli allenamenti: l'obiettivo è ripartire il 4 maggio, se chiaramente sarà permesso dal Governo, a gruppi di cinque o sei persone. Il centro sportivo di Trigoria sarà la base, ma non è comunque escluso che la squadra resti in ritiro per almeno tre settimane.

(gazzetta.it)

