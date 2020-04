LIVE - Coronavirus, Gravina: "Tra fine maggio e inizio giugno si può tornare a giocare". Ipotesi Uefa: finale di Champions il 29 agosto, di Europa League il 1 settembre. Zapatero (dir. Ospedale spagnolo): "Impossibile tornare in campo in estate"

Il calcio, come buona parte del globo terrestre, è costretto in casa dalla pandemia Covid-19. Nonostante le molte incertezze, i vertici del pallone continuano a progettare scenari per la ripartenza. Non accadrà, invece, per quanto riguarda le giovanili nazionali che ieri sono state "definitivamente sospese" dalla Figc.

15.00 - "Condivido la speranza del ministro dello Sport Spadafora di poter ripartire il 4 maggio, con tutte le dovute cautele e garanzie. Abbiamo elaborato un protocollo sanitario che domani consegneremo domani a Spadafora e al ministro della Salute Speranza, rigido e attento ma flessibile e facile da applicare. Ci sara' periodo di controllo per garantire negativita' di tutti coloro che partecipano agli eventi. Se sono tutti negativi non c'e' pericolo. Serviranno tre settimane di sicurezza, quindi a fine maggio inizio giugno si puo' tornare a giocare". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al telefoni da Sulmona con la trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

12.50 - "Credo sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate", lo ha detto, intervistato da Cadena Ser, il direttore dell'ospedale da Campo di Ifema, Antonio Zapatero che si è unito al coro di esperti che si dicono pessimisti circa la possibilità di un ritorno al calcio giocato in emergenza coronavirus in Spagna. Zapatero non nasconde il suo pessimismo che cozza con la volontà della Liga e della Federcalcio spagnola che invece spingono per la ripresa. Il medico ha spiegato che "il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni". "Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell'inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze in campo non è possibile - ha concluso Zapatero - Giocare al calcio nei prossimi mesi per me è impossibile".

10.30 - La finale di Champions League a Istanbul il 29 agosto, quella di Europa League a Danzica tre giorni dopo, il 1/o settembre: nel balletto di scenari e date al quale anche in calcio e' costretto, rincorrendo il giorno della possibile ripresa dall'emergenza coronavirus, e' questa l'ultima ipotesi alla quale i vertici della confederazione europea starebbero lavorando. Ieri l'Uefa ha annunciato per la prossima settimana un doppio appuntamento decisionale: martedì una riunione con le 55 federazioni, giovedì l'esecutivo chiamato a dire una parola su campionati e coppe. Tutto è legato alla fine dei campionati nazionali: la Fifa ha chiarito che la stagione non finirà finchè non saranno completate tutte le competizioni, Ceferin d'accordo con l'Eca ha già dato priorità ai campionati nazionali stabilendo che le Coppe europee si disputeranno solo quando sarà stato possibile concluderli. Ma la volontà Uefa, secondo Bbc Sport, sarebbe comunque quella di chiudere tutto entro agosto, per non compromettere il calendario anche della prossima stagione. Di qui i due scenari: far riprendere le coppe lì dove si erano interrotte, o inventarsi un play off con partite secche a partire dai quarti dopo che si sono definite le quattro qualificate su otto mancanti. Con l'obiettivo di tagliare il traguardo il 29 agosto.