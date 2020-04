La Roma si tiene stretta Dzeko: "Il suo futuro è quì". Fienga: "Studiamo un modo per riprendere in sicurezza". Ancora nessuna decisione sulla ripresa

La Roma si tiene stretta il suo bomber. In mattinata i erano diffuse alcune indiscrezioni su una possibile separazione tra il club giallorosso ed Edin Dzeko, ma da Trigoria hanno prontamente smentito: "Non c'è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore".

Nessuna sorpresa futura neanche che per Kolarov, che è convinto di proseguire la carriare di calciatore almeno per altri due anni: "Ora mi vedo come giocatore, posso dare ancora tanto, mi sento bene fisicamente. Sono concentrato sul campo. Dopo la fine della carriera mi vedo sempre nel calcio, è poco ma sicuro. Il ruolo oggi non saprei dirlo. Avrò altri due anni per pensarci, poi deciderò con tutta la serenità".

Per quanto riguarda invece l'emergenza sanitaria, la società ha espresso parlato della collaborazione con alcuni ospedali romani tramite il Ceo Guido Fienga: "Abbiamo iniziato a lavorare con gli ospedali di Roma, soprattutto con lo Spallanzani e il Campus Bio Medico di Trigoria che sono delle eccellenze. Con loro abbiamo analizzato quelli che possono essere i migliori protocolli di controllo per atleti, dipendenti ma anche per le persone comuni".

