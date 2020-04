Friedkin, la grande frenata

Il presidente Pallotta provvederà a completare l'aumento di capitale, ha tempo fino alla fine dell'anno, e il declassamento del bond non lo preoccupa. La crisi dei mercati mondiali sembra aver indotto Dan Friedkin a ripensare in modo serio alla trattativa per l'acquisto del club, considerato che non è possibile capire le conseguenze della pandemia sul valore della società, che non è la cifra concordata a dicembre vicina ai 710 milioni di euro. Friedkin e Pallotta non si sentono da settimane, il texano e i suoi uomini hanno interrotto il rapporto con i dirigenti della Roma. I rapporti tra i due continuano ad essere buoni, ma non a tal punto da poter entrare in società come era stato inizialmente prospettato durante la trattativa.

Gli uomini di Friedkin, però, assicurano che in questa fase di impasse non è stata presa nessuna decisione definitiva.

(Corsport)