FIENGA: "Stiamo studiando dei piani per la ripresa in sicurezza della attività, lavorando insieme ad eccellenze come lo Spallanzani e il Campus Bio Medico"

SKY SPORT - Il Ceo della Roma, Guida Fienga, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente satellitare, ha parlato anche del Campus Bio Medico di Trigoria e del ruolo del calcio per la messa in sicurezza . Le sue parole:

"Come società abbiamo studiato la possibilità di ricominciare in sicurezza la nostra attività Abbiamo iniziato a lavorare con gli ospedali di Roma, soprattutto con lo Spallanzani e il Campus Bio Medico di Trigoria che sono delle eccellenze. Con loro abbiamo analizzato quelli che possono essere i migliori protocolli di controllo per atleti, dipendenti ma anche per le persone comuni. Inoltre hanno creato un Covid center aperto al pubblico. Speriamo che possano offrire servizi a un prezzo accessibile a tutti”.