LIVE - Coronavirus, Spadafora: "Lo sport deve ripartire, gradualmente riapriremo gli allenamenti"

L'allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia, ma oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il calcio, con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà la FIGC per discutere sulla ripresa. Qui gli aggiornamenti più importanti:

LIVE

11:00 - La Svezia è pronta a ripartire e vuole farlo col pubblico presente. Le due maggiori leghe hanno annunciato di puntare a ricominciare il 14 giugno con gare aperte al pubblico. Il Paese scandinavo ha avuto un approccio differente alla gestione della pandemia, permettendo a scuole ristoranti e negozi di restare aperti col Primo Ministro, Stefan Löfven, a limitarsi semplicemente a consigliare alla popolazione di avere un comportamento adulto.

10:40 - Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sta rispondendo al Questione Time in Senato. Ecco le sue parole: "Ho chiesto che tutte le federazioni spieghino in quale modo poter riaprire in sicurezza. Oggi incontrerò alle 12:00 gli esponenti del calcio e della FIGC, in modo tale da capire entro il 4 maggio come ripartire. Dobbiamo riaprire perché lo sport è importante come valore economico e sociale ma nel rispetto della salute. Quindi gradualmente potremo pensare di riaprire gli allenamenti, per quello che riguarda i campionati e l'attività motoria all'aperto valuteremo con il comitato tecnico scientifico della Protezione Civile, consapevoli che la ripartenza vada spinta ma vada anche tutelata la salute di tutti i cittadini".