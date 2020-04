Fonseca giura amore eterno a Roma: "Voglio restare qui a lungo". Coronavirus: ipotesi serie A solo nei campi e negli stadi della Capitale

I dubbi sul futuro del calcio italiano e non solo non accennano a diminuire. Filtrano invece nuove proposte che contribuiscono a confondere le acque: l'ultima è relativa ad un finale di campionato da giocarsi interamente a Roma, per tutte le squadre, che si trasferirebbero in una sorta di 'ritiro permanente' nella Capitale fino al termine della stagione.

In chiave giallorossa spiccano le dichiarazioni di Paulo Fonseca, che in un'intervista per l'emittente televisiva del club ha dichiarato il suo amore per la Roma e l'orgoglio per le iniziative nel sociale del club, che si è attivato per fare la sua parte in questa fase di emergenza: "Penso che la Roma sia più di un club di calcio - ha detto il tecnico portoghese - . Mi piace tanto il club, le persone che ci lavorano, l’organizzazione, la città, i tifosi che sono fantastici. Voglio rimanere qui tanti anni".

