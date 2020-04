FONSECA: “La Roma è più di un club di calcio. Voglio restare qui a lungo” (VIDEO)

ROMA TV - Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni dell'emittente giallorosso nella trasmissione "At Home". Questa un'anticipazione delle sue parole: "Abbiamo creato un programma essenzialmente fisico, perché solo sul fisico possiamo lavorare, i giocatori hanno un programma per fare un lavoro fisico tutti i giorni, ovviamente controllato da Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i giocatori tutti i giorni, ma solo così è possibile. I giocatori hanno condizioni limitate a casa, abbiamo inviato una bicicletta a tutti e questo lavoro viene controllato tutti i giorni da Nuno e da Maurizio. Io sono molto orgoglioso di stare qui, di fare parte di questa famiglia della Roma e in questo momento sono ancora più orgoglioso, perché quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio per me e penso per tutti romanisti. In questo momento di difficoltà, il club che rappresenta questa meravigliosa città sta facendo di tutto per aiutare le persone di Roma in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Penso che la Roma sia più di un club di calcio. In questo momento, questo è più evidente. Il lavoro che sta facendo è fantastico. Mi piace tanto il club, le persone che lavorano nel club, l’organizzazione del club, la città, i tifosi, che sono fantastici. Voglio rimanere a Roma tanti anni."

