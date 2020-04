Coronavirus: Roma Cares dona 50 device agli ospedali per aiutare gli anziani a rimanere in contatto coi familiari

La Roma continua ad essere in prima linea per mostrare la propria vicinanza ai pazienti positivi al Covid-19. Queste l'ultima iniziativa del club giallorosso, resa pubblica in una nota ufficiale:

Dopo aver lanciato una campagna GoFundMe il mese scorso al fine di raccogliere € 500.000 per acquistare forniture mediche urgenti per gli ospedali di Roma che combattono contro il Coronavirus, il Club è stato informato dagli operatori sanitari in prima linea circa la difficoltà dei più anziani nel contattare i familiari una volta entrati in ospedale.

Per risolvere il problema la fondazione giallorossa ha collaborato con WINDTRE, che ha donato 50 dispositivi dotati di connessione internet, tra smartphone e tablet, a tre ospedali della Regione.

I 50 device, ciascuno con una copertura protettiva al fine di garantire il pieno rispetto delle norme igieniche, sono già stati consegnati all'ospedale Umberto I, all'ospedale Sant'Andrea e all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

In questa settimana, infermieri e operatori sanitari delle tre strutture hanno già iniziato ad aiutare i pazienti isolati a effettuare videochiamate con familiari e amici.

Nell’ambito delle iniziative volte a contrastare il Coronavirus, Roma Cares ha acquistato otto ventilatori polmonari e otto nuovi letti di terapia intensiva per gli ospedali di Roma, dopo aver raccolto fondi attraverso donazioni fatte dai tifosi, dai partner, dal presidente del club Jim Pallotta e da giocatori, dirigenti e dipendenti del Club.

(asroma.com)