LIVE - Coronavirus: è scontro club-calciatori sul taglio stipendi. Bundesliga vorrebbe ripartire a maggio a porte chiuse

Il mondo dello sport continua a studiare le contromisure da adottare per ripartire dopo lo stop forzato in quasi tutto il mondo a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In Italia intanto i club non sembrano intenzionati a riconoscere ai calciatori le mensilità di marzo e aprile, scatenando inevitabilmente le proteste dei giocatori.

10.58 - La Lega calcio tedesca vorrebbe riprendere i campionati all'inizio di maggio e sta lavorando a diversi scenari per far si' che si concluda la Bundesliga, sospesa dall'11 marzo a causa della pandemia di Covid-19. Tra le misure previste ci sarebbe anche quella di far disputare le partite a porte chiuse. In tal senso, secondo il quotidiano 'Bild' la Lega avrebbe fissato in 239 il numero massimo di persone ammesse allo stadio. Si ripartirebbe dunque con questi numeri: 126 persone dentro e intorno al campo, inclusi giocatori, allenatori, medici, emittenti televisive e raccattapalle, che sarebbero ridotti a quattro; 113 persone autorizzate a sedere in tribuna, compreso un servizio di sicurezza piuttosto ridotto e alcuni giornalisti. Numeri esigui che consentirebbero un controllo adeguato per una partita a rischio zero contagi.

10.26 - Nonostante manchino ancora nove mesi all'inizio del torneo gli organizzatori dell'Australian Open, in programma nel gennaio 2021, stanno pensando di far disputare il torneo a porte chiuse se l'emergenza coronavirus non fosse ancora alle spalle. Lo annuncia il presidente di Tennis Australia, Craig Tiley, in una nota. Tra gli altri provvedimenti che potrebbero essere presi ferree regole di auto-isolamento per tutti i giocatori provenienti dall'estero, che potrebbero essere messi in quarantena per un certo numero di giorni negli hotel di Melbourne non appena arrivino sul suolo australiano.

10.00 - In Italia continua lo scontro tra società di calcio e giocatori per quanto riguarda la sospensione degli stipendi. L’assemblea di ieri ha messo nero su bianco le modalità con cui i club vorrebbero intervenire: «Una riduzione pari a un terzo della retribuzione totale annua lorda (ovvero quattro mensilità medie onnicomprensive) nel caso non si possa riprendere l’attività sportiva, e una riduzione di un sesto della retribuzione totale annua lorda (ovvero due mensilità medie onnicomprensive) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019-2020». Si partirebbe dunque dal taglio di marzo e aprile.

I giocatori però non ci stanno e, tramite l'Aic, hanno definito la proposta: «Vergognosa e irricevibile. Il comportamento delle Leghe è incomprensibile. La volontà, neanche tanto implicita, di voler riversare sui calciatori, mettendoli in cattiva luce, l’eventuale danno economico derivante dalla situazione di crisi, è un fatto che fa riflettere sulla credibilità imprenditoriale di chi dovrebbe traghettare il sistema calcio in questo momento di difficoltà».