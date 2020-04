Corsa a tre per l'eventuale dopo-Smalling. Mkhitaryan: "Il club ci segue e ci supporta". Pau Lopez: "Champions? Dipende da noi"

Mentre il futuro del calcio italiano resta nell'incertezza si rincorrono le voci di calciomercato. Nello specifico ad attirare l'attenzione è la possibilità di un mancato riscatto di Smalling. Se il centrale inglese non dovesse rimanere alla Roma anche il prossimo anno sono tre i nomi che si fanno per sostituirlo, tutti dalla Premier: si tratta di Lovren, Vertonghen e Papastathopoulos.

In giornata sono state diffuse anche le dichiarazioni di due tesserati della Roma. Se per Pau Lopez la qualificazione alla prossima Champions League è ancora a portata di mano, Mkhitaryan racconta la sua quarantena ed il supporto del club ai propri tesserati per gli allenamenti.





I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - PAU LOPEZ: "E' PRESTO PER SAPERE SE SI POTRA' GIOCARE. CHAMPIONS? DIPENDE DA NOI. GIA' DIMENTICATO L'ERRORE NEL DERBY"

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: TRE LE ALTERNATIVE A SMALLING

LIVE - CORONAVIRUS, IL 23 APRILE RIUNIONE UEFA PER PIANIFICARE LA RIPRESA. FIGC: SOSPESI DEFINITIVAMENTE TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI. LA PREMIER VUOLE TERMINARE LA STAGIONE A GIUGNO CANCELLANDO LE ULTIME GARE IN CALENDARIO

MKHITARYAN: "MI HANNO DETTO DI IMPARARE SUBITO L'ITALIANO PER RILASCIARE INTERVISTE"

MKHITARYAN: "IL CLUB CI SEGUE COSTANTEMENTE. C'E' VOGLIA DI RIPARTIRE MA LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO"

LR24