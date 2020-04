LIVE - Coronavirus, il Dortmund torna ad allenarsi ma c'è già il primo infortunio: lesione al legamento del ginocchio per Zagadou. Siviglia: accordo per il taglio stipendi

Mentre in Italia si discute ancora di ripresa e taglio stipendi, nel resto d'Europa qualcosa si muove. In Germania il Dortmund è tornato ad allenarsi ma ha fatto i conti con il primo grave infortunio, mentre in Spagna, a Siviglia, c'è l'accordo tra società e calciatori per il taglio stipendi. Qui i principali aggiornamenti:

10:26 - Attraverso una nota ufficiale, il Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico per la riduzione degli ingaggi. In questo modo, il club pagherà il 95% degli stipendi dei restanti dipendenti del club.

10:23 - Tegola sul Borussia Dortmund, il difensore Dan-Axel Zagadou si è infatti infortunato, procurandosi una lesione al legamento del ginocchio sinistro in allenamento. E' vero che il campionato tedesco è sospeso fino al 30 aprile, ma il Dortmund ha comunque ripreso ad allenarsi e subito ne paga lo scotto, con il rischio di perdere del tutto per la restante parte di stagione il promettente difensore francese. Il club, attualmente secondo in Bundesliga, ha fatto sapere che il calciatore lavorerà intensamente per la riabilitazione, nella speranza che possa recuperare in vista di uno scampolo di campionato, pandemia permettendo. Zagadou quest'anno ha totalizzato 13 presenze.

