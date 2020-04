MKHITARYAN: "Mi hanno detto di imparare subito l'italiano per rilasciare le interviste"

Henrikh Mkhitaryan, esterno della Roma arrivato nella Capitale durante la sessione di mercato estivo, ha rilasciato alcune battute al programma russo Eurotour, in cui ha parlato della rapidità con cui è stato costretto a imparare correttamente a parlare italiano. Queste le sue parole.

Come hai imparato l'italiano così in fretta?

Hanno detto che avrei dovuto rilasciare un'intervista in italiano. Ho risposto che era troppo presto per me, perché avevo promesso di rilasciare un'intervista a fine stagione e non alla fine della prima metà del campionato. Ho sempre sognato di imparare l'italiano o lo spagnolo. Conosco armeno, russo, inglese, francese, un po' di tedesco e italiano, il portoghese già dimenticato.

Il posto più insolito dove ti è stato chiesto di fare un selfie a Roma?

Probabilmente a casa. Non appena mi sono trasferito nell'appartamento, la persona che stava installando il mio Wi-Fi mi ha chiesto di fare un selfie con me. Non potevo rifiutare.

(matchtv.ru)

