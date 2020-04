Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: tre le alternative a Smalling

SI fa sempre più difficile il riscatto di Chris Smalling per la Roma, sia per le alte richieste del Manchester United sia anche per l'emergenza Covid-19 che sta colpendo le finanze dei club. E i giallorossi, per il futuro, guardano ancora in Premier League, sono infatti 3 i nomi attenzionati dal club: Vertonghen del Tottenham, Lovren dal Liverpool o Papastathopoulos dall’Arsenal. Il belga ha il contratto in scadenza ma va convinto sull’ingaggio (e la Roma ha imposto a 3 il suo limite), il secondo ha un anno in più ma con Klopp ha giocato poco anche questa stagione (poco più di mille minuti totali) e già la scorsa estate era stato cercato dai giallorossi. Il greco invece ha giocato molto di più (27 partite) ma non ha nascosto la possibilità di cambiare aria dopo che qualche volta è stato schierato fuori ruolo. Per lui sarebbe un ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie di Genoa e Milan.

