Si ferma anche l'Uefa: rinviate Champions ed Europa League. La Lega Serie A: "Concluderemo i campionati". Positivi altri 4 giocatori della Samp e Vlahovic

Anche l'Uefa si ferma: rinviate, come annunciato oggi, le gare di Champions ed Europa League in programma la prossima settimana. Mentre arriva lo stop anche per Premier League, Ligue 1 e Bundesliga, la Lega Serie A fissa gli obiettivi: "Ripartire quando le condizioni sanitarie lo permetteranno". Oltre a Gabbiadini, anche Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby della Sampdoria e Vlahovic della Fiorentina sono positivi al Coronavirus.

Continuano a correre ed allenarsi a casa, intanto, Dzeko, Pellegrini e Spinazzola. Fronte società: Pallotta e Friedkin, per il passaggio di consegne, si incontreranno al termine dell'emergenza Coronavirus.

