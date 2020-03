Coronavirus: anche Vlahovic della Fiorentina positivo

Si allunga la lista dei calciatori positivi al Coronavirus in Serie A, dopo Rugani e cinque giocatori della Sampdoria. Come comunica il club viola, anche Vlahovic è positivo: "ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore".

(it.violachannel.tv)

